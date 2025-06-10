阿联酋副总理赞扬国防学院成就 助力国家安全战略实施

阿通社阿布扎比2025年6月9日电 阿联酋副总理兼内政部长谢赫赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬中将殿下日前出席在阿布扎比国防学院举行的第十二期（2024—2025）国防课程毕业典礼。国防事务国务部长穆罕默德·马兹鲁伊阁下以及多位高级官员和军警将领出席仪式。

谢赫赛义夫向毕业生表示祝贺，高度评价他们在学术学习与实战训练中的出色表现，称其展现出卓越能力和高素质，体现出服务国家可持续发展进程的坚实潜力，特别是在国家安全、防务、可持续发展和创新等领域。

他指出，国防学院如今已成为培养战略思想、锻造领导力量的重要学府，为国家输送大批军事和安全领域高素质人才，提升国家在面对复杂挑战时的应对能力，助力国家安全体系建设，守护国家核心利益。

国防学院院长赛义德·哈桑·亚马希准将在典礼上致辞表示，学院始终致力于打造高水平战略教育平台，今年再次成功培养出一批来自军政各界的优秀国家栋梁。他指出，学院通过战略视角课程体系，帮助学员全面理解国家安全概念，把握区域与国际格局变化，提升应变与决策能力。

他介绍，学院每年不断优化课程内容，以契合国家发展优先方向，提升学员在安全、地缘政治、经济、科技等领域的战略思维与预判能力，强化创新意识与国家服务意识。

他强调，学院已成为国家高级人才培养的重要平台，自成立以来，已为国家输送一大批在重要岗位发挥作用的战略型领导人才。

今年课程以“社区年”为主题，呼应国家领导层提出的加强社会凝聚力与国家安全意识的理念，学院亦将相关内容纳入教学体系，推动学员强化社会责任感。

典礼最后，谢赫赛义夫为毕业生颁发证书，并对学院在培养具备战略思维和执行力的国家安全人才方面所做努力给予高度肯定。

