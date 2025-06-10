巴西总统访问国际刑警总部 强调加强跨国执法合作

阿通社里昂2025年6月9日电 巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦于9日对国际刑警组织位于法国里昂的总部进行了正式访问，受到了国际刑警组织主席、艾哈迈德·纳赛尔·雷西少将博士的热烈欢迎。

此次访问被视为国际安全合作进程中的重要节点，巴西与国际刑警组织期间签署了一份意向声明，旨在加强打击有组织犯罪和跨国犯罪的协作，并推动技术工具的发展，以支持地区和全球的治安维护工作。

卢拉总统高度评价国际刑警组织在维护全球安全中的关键作用，表示该组织作为拥有196个成员国、拥有百余年历史的国际执法平台，是实现集体安全不可或缺的机制。

他指出，作为拉丁美洲的重要力量，巴西将继续致力于深化与多边安保机构的合作，积极履行全球安全责任。

雷西少将主席对卢拉总统的来访表示欢迎，并肯定巴西在打击有组织犯罪方面所发挥的枢纽作用。他表示，国际刑警组织将持续拓展与具备先进警务能力国家的伙伴关系，以增强地区与国际稳定。

为表彰卢拉总统在国家、区域及全球打击犯罪方面的杰出贡献，雷西少将主席代表国际刑警组织向其授予该组织最高级别勋章。

据悉，这是巴西国家元首首次到访国际刑警组织总部，具有里程碑意义，体现了在阿联酋领导下、由阿拉伯国家积极参与的国际刑警组织，正获得越来越多成员国的广泛支持。

