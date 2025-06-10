阿联酋总统在阿布扎比会见卡塔尔首相兼外长

阿通社阿布扎比2025年6月10日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日在阿布扎比会见了卡塔尔首相兼外交大臣谢赫-穆罕默德-本-阿卜杜勒拉赫曼-阿勒萨尼阁下。

会谈开始时，阿联酋总统殿下与卡塔尔首相阁下相互致以宰牲节祝贺，祈求全能的真主让这一神圣节日为两国及两国人民带来福祉、幸福和吉祥。

卡塔尔首相向阿联酋总统殿下转达了卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼殿下的问候，并祝愿阿联酋持续繁荣发展。阿联酋总统殿下也请他向卡塔尔埃米尔殿下转达问候，表达对卡塔尔及其兄弟人民持续发展繁荣的衷心祝愿。

会谈期间，阿联酋总统殿下与卡塔尔首相讨论了两国兄弟关系以及双边合作的各个方面和共同努力，强调相互致力于加强这些关系，以造福两国人民并实现共同利益。

双方还就一系列共同关心的问题和议题交换了意见。

出席会议的有：阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、阿布扎比副酋长兼国家安全顾问谢赫塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、达夫拉地区酋长代表谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下以及多位部长和高级官员。

卡塔尔总理兼外交大臣今日早些时候抵达阿布扎比巴廷机场，阿布扎比副酋长兼国家安全顾问谢赫塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下及多位官员前往机场迎接。

