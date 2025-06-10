世界银行下调全球经济增长预期至2.3% 贸易紧张局势拖累复苏

阿通社华盛顿2025年6月11日电 世界银行下调了对今年全球经济增长的预期至2.3%，较年初预期下降近半个百分点，但认为2025年全球经济不会出现衰退。

这一消息来自世界银行最新发布的《全球经济展望》报告。报告显示，经济动荡导致约70%的全球经济体增长预期下调，涉及不同地区和收入水平的国家。

世界银行表示，2020年至2026年期间的全球平均增长率可能是自上世纪60年代以来任何十年中最慢的。

预计不断升级的贸易紧张局势和政策不确定性将导致今年全球经济增长放缓至2008年以来的最慢速度，但不包括明显的全球衰退期。

世界银行集团首席经济学家兼发展经济学高级副行长因德米特·吉尔在此背景下表示："除亚洲外，发展中经济体的发展几乎停滞不前，这一现实在十多年来表现得非常明显。它们的增长率在过去三十年中逐步下降，从本世纪第一个十年的年均约6%，降至第二个十年的5%，再到第三个十年的不足4%。"

吉尔补充说："这一下降趋势与全球贸易增长率下滑同步，从本世纪第一个十年的平均5%降至第二个十年的约4.5%，再到第三个十年的不足3%。投资增长率也显著放缓，债务达到前所未有的水平。"

预计今年约60%的发展中经济体增长将放缓，2025年平均增长率为3.8%，2026年和2027年略有改善至3.9%。

这一水平比本世纪第二个十年的平均增长率低一个多百分点。预计低收入国家今年增长5.3%，较2025年初预期下降0.4个百分点。

关税上调和劳动力市场紧张对全球通胀造成上行压力，预计2025年平均通胀率为2.9%，仍高于新冠疫情前水平。

增长放缓阻碍了发展中经济体加快创造就业机会、减少极端贫困和缩小与发达经济体人均收入差距的努力。

预计2025年发展中经济体人均收入增长率为2.9%，较2000年至2019年平均增长率下降1.1个百分点。

如果主要经济体能够缓解贸易紧张局势，全球增长可能比预期更快复苏，这将总体上减少政策不确定性和剧烈的金融波动。

分析得出结论，如果通过将关税削减至5月底水平的一半来解决当前贸易争端，将在2025年和2026年平均推动全球增长约0.2个百分点。

世界银行集团副首席经济学家兼发展经济学展望小组主任艾汉·科塞表示："新兴市场和发展中经济体从贸易一体化中受益，但现在发现自己处于全球贸易战的交火中。"他指出，应对这一现实最明智的方式是加倍努力扩大贸易一体化范围以包括新伙伴，并加强支持增长的改革，增强财政韧性以度过这场经济风暴。

他补充说："随着贸易壁垒增加和不确定性加剧，重新启动全球对话与合作有助于为未来勾画更稳定、更繁荣的道路。"

报告强调，面对日益增长的贸易壁垒，发展中经济体需要通过与其他经济体建立贸易和投资战略伙伴关系来进一步开放市场，并使贸易来源多样化，特别是通过区域协议。

关于区域预期，中东和北非地区增长率预计将在2025年上升至2.7%，并继续改善，在2026-2027年达到平均3.9%。

报告估计，东亚和太平洋地区增长率将在2025年降至4.5%，在2026-2027年降至4%。

预计欧洲和中亚地区增长将在2025年降至2.4%，然后略有改善，在2026-2027年达到2.6%。

在拉丁美洲和加勒比地区，预计2025年全球增长率将保持在2.3%不变，然后在2026-2027年平均稳定在2.5%。

预计南亚地区增长率将在2025年降至5.8%，然后在2026-2027年稳定在6.2%。

预计撒哈拉以南非洲地区增长率将在2025年逐步上升至3.7%，在2026-2027年平均达到4.2%。

