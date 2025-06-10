阿联酋国家媒体办公室主席参观伦敦设计双年展 高度赞赏海洋工艺文化展示

阿通社伦敦2025年6月11日电 阿联酋国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·阿勒哈迈德阁下参观了2025年伦敦设计双年展。

阿勒哈迈德阁下在参观期间视察了阿布扎比文化旅游部展馆以及参加此次活动的海湾合作委员会国家的多个展馆。

他还参观了由工匠之家在阿布扎比文化旅游部展馆内举办的"波浪与传统：海洋工艺之旅及其文化遗产"展览。伦敦设计双年展总监维多利亚·布鲁克斯和阿布扎比文化旅游部文化历史遗址管理局局长萨拉马·纳赛尔·沙姆西出席了参观活动。

阿勒哈迈德阁下了解了通过创新艺术表演展现海洋工艺传统和阿联酋深厚遗产的互动体验，这些表演融合了传统与现代元素。他高度赞赏"波浪与传统"展览提供的卓越互动体验，该展览通过艺术和设计语言以创新方式向世界讲述阿联酋的故事，体现了海洋工艺的传统和阿联酋的深厚遗产。

他指出，展览体现了阿联酋致力于保护其文化遗产的承诺，特别是历史上塑造了阿联酋人身份认同及其与海洋关系的海洋工艺。

阿勒哈米德阁下表示："我们参与伦敦双年展等全球论坛，体现了我们英明领导层对向世界展示阿联酋传统文化的重视，文化作为增进理解和归属感的人文桥梁，彰显了阿联酋作为连接过去与现在的文化灯塔的作用。"

阿勒哈迈德阁下对阿布扎比文化旅游部在全球传播阿联酋遗产并以符合阿联酋深厚传统的方式展示方面的杰出努力表示感谢，指出这些努力体现了领导层将文化作为文明交流基石、提升国家作为多样性和创意摇篮地位的愿景。

他还参观了沙特阿拉伯王国展馆、阿曼苏丹国展馆和卡塔尔国展馆，了解了反映多元海湾文化的展示设计和艺术作品。

阿勒哈迈德阁下就阿曼展馆凭借"记忆网络"项目荣获最佳艺术作品设计奖向展馆负责人表示祝贺。

阿勒哈迈德阁下对海湾国家在双年展中的参与水平表示赞赏，强调这些参与体现了海湾文化的丰富性和多样性，有助于增强阿拉伯文化在国际舞台上的影响力。



