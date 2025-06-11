迪拜商会发布ESG调查报告 七成企业熟悉可持续发展标准

阿通社阿布扎比2025年6月11日电 迪拜商会11日发布2025年ESG可持续发展脉搏调查报告，显示迪拜企业对环境、社会和治理（ESG）标准认知度和实施率显著提升。

调查由迪拜商会下属商业伦理中心开展，结果显示72%的受访企业表示熟悉ESG标准及相关倡议，50%的企业已实施ESG可持续发展倡议，35%的企业编制了专门的ESG实施报告。

在推动企业实施ESG倡议的动机中，企业价值观和机构目标排名首位，法规合规位列第二，企业声誉、创新增长、市场竞争力、消费者期望和投资者需求依次跟进。

按企业规模分析，大型企业ESG倡议实施率达87%，跨国公司为83%，中小企业为46%。按行业分类，专业科技服务业实施率最高达55%，保险金融服务业和房地产业并列第二为52%，运输仓储业排名第三为50%。

在具体实施领域，环境方面以废物管理为主导，其次是污染防治、气候变化应对和可持续采购。社会责任方面，透明沟通排名首位，员工关系、客户关系和社区互动紧随其后。治理层面，商业伦理合规居首，领导战略、风险管理和利益相关者影响管理依次排列。

循环经济实践中，先进回收和废物减量技术应用最为普遍，外部合作项目和可持续产品开发分列二三位。

