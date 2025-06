迪拜前四月接待715万游客 年度增长强劲

阿通社迪拜2025年6月11日电 迪拜经济与旅游局于10日在可口可乐体育馆召开2025年首场合作伙伴定期会议,回顾旅游业最新成果并展望未来发展方向。

会议吸引1300余名旅游、酒店、航空、零售及餐饮等行业代表,以及多家政府部门参与。

会议强调公私合作在提升迪拜旅游综合竞争力中的重要作用,与2025年“社会之年”主题保持一致,推动建立凝聚力强、价值观共享的社会环境。

会议公布,2025年前四个月,迪拜接待国际游客715万人次,同比增长7%。2024年全年游客总数达到1872万人,实现连续第二年创下新纪录。

迪拜旅游推广局首席执行官伊萨姆·卡迪姆指出,迪拜旅游业延续增长态势,得益于全球推广、市场多元化战略以及强有力的行业合作。

他表示,该局将持续落实“迪拜经济议程D33”,推动战略合作、创新服务及体验升级,进一步巩固城市在全球旅游目的地中的领先地位。

迪拜节庆与零售局首席执行官艾哈迈德·哈贾介绍,迪拜全年将举办涵盖零售、娱乐及商务的节庆和活动,为城市经济注入活力。

会议宣布,2025年“迪拜夏季惊喜”活动将于6月27日至8月31日举行,首次推出三大促销板块,结合暑期、折扣季与开学季主题,提供创新购物体验。

此外,迪拜获得“自闭症友好旅游目的地”国际认证,成为东半球首个获此认证城市。迪拜旅游学院培训超过7万人,300多家酒店正申请相关认证。

会议还展示了“迪拜社区”平台,旨在增强社会凝聚、弘扬宽容精神,并整合逾100个兴趣社群资源。

在全球推广方面,迪拜推出“Dubai: That’s How You Summer”及“Find Your Story”宣传片,向全球旅客展示城市魅力,提升国际吸引力。