迪拜举行金融科技专题研讨会 聚焦出行与支付融合

阿通社迪拜2025年6月11日电 迪拜道路与交通管理局（RTA）11日举办以“金融科技在迪拜交通中的应用：超越出行”为主题的专题研讨会，聚焦数字金融未来趋势及其在智能出行中的融合应用，旨在构建以客户为中心的无缝支付生态系统，助力迪拜打造智慧城市标杆。

来自阿联酋中央银行、金融机构、科技公司与交通系统的多位专家与领导出席了本次研讨会。RTA企业技术支持服务部门执行董事穆罕默德·优素福·马兹鲁布在致辞中表示，RTA正致力于打造融合金融科技的智能交通体系，以推动迪拜向非现金社会转型，并支持其人工智能与数字经济战略的落地实施。

在首场互动环节中，RTA技术战略与治理部负责人萨拉赫丁·马尔祖基介绍了“Nol”支付系统从卡片制向账户制的转型路径，并指出该项目为金融科技深度融入出行系统开辟了新空间。

中央银行金融科技主管保罗·凯鲁兹详细介绍了央行相关举措；联合支付公司CEO让·比尔鲍尔介绍了国家卡“Jaywan”与“Aani”即时支付平台建设成果；Fuze公司CEO穆罕默德·优素福就稳定币与央行数字货币（CBDCs）发表见解，强调其对支付行业未来格局的深刻影响。

研讨会还设有专题座谈，聚焦金融科技与数字银行发展的关键要素，业内多位重量级嘉宾分享实务经验与发展策略。

会议最后，来宾参观了RTA“Nol数字支付卓越中心”，深入了解其在支付系统升级与数字化转型方面的最新进展。