阿联酋特许经营年产值突破千亿迪拉姆 成创业新引擎

阿通社阿布扎比2025年6月11日电 阿联酋特许经营产业持续快速增长，年收入已突破1000亿迪拉姆，年均增幅达15%，成为推动国家经济多元化和促进创业就业的重要支柱。

在全球范围内，特许经营产业年收入逾6万亿迪拉姆，中东和北非地区市场规模超过1200亿迪拉姆。当前，全球活跃的特许经营企业超过200万家，创造了1900万个就业岗位，显示出该行业对经济发展和创业生态系统的强大推动力。

在此背景下，阿布扎比工商会旗下的阿联酋特许经营协会日前主办了主题为“特许融合 创新驱动”的“国际特许经营日”庆典活动。此次活动在阿布扎比工商会总部举行，联合哈里发基金会和阿布扎比女企业家理事会共同举办，吸引众多企业家、政策制定者以及来自公私部门的特许经营相关代表出席。

协会方面表示，此次活动旨在提升社会各界对特许经营模式的认知，展现其在推动国家经济发展中的关键作用，并通过可持续的投资模式助力本地及区域品牌拓展市场。

阿联酋特许经营协会主席努尔·塔米米在致辞中指出，庆祝“国际特许经营日”正是为了凸显该行业在阿联酋经济体系中的重要地位，特别是在国家大力推进经济多元化、倡导创业文化的大背景下。

她表示，特许经营是推动企业发展的一项切实可行的工具，能让创业者在完善的运营体系中获得知识、培训和制度支持。塔米米还指出，协会正积极推进国家战略，支持阿联酋本土品牌走向国际。协会全新品牌形象的推出，标志着其发展历程中的重要转折，尤其是在获得世界特许经营理事会正式认证，成为阿联酋官方代表之后。

她表示，协会将继续与阿布扎比工商会、哈里发基金会、阿布扎比女企业家理事会等本地伙伴密切合作，着力构建以立法保障、融资便利、专业培训和国际合作为支撑的特许经营生态体系，助力更多本地创业者实现梦想。

世界特许经营理事会秘书长西蒙·巴索洛缪在活动中表示，“国际特许经营日”旨在提升全球对特许经营价值的认知。他呼吁全球行业组织、品牌方、供应商及合作伙伴积极参与相关活动，展示特许经营模式对实现可持续经济的积极意义和支持初创企业的灵活机制。

活动期间还举办了一场题为“思维碰撞”的专题对话，邀请阿联酋本地特许经营品牌代表、顾问及专家，共同探讨本地品牌扩张的机遇与挑战，聚焦法律、运营和融资层面的支持机制，以提升其可持续发展和国际竞争力。

此外，活动还展示了阿联酋特许经营协会近年来的成果，并通过互动演示，展现了多个通过特许经营模式实现扩张的本地品牌成功案例，强调了创新、效率和可持续增长的核心理念。

现场还设置了“特许品牌长廊”展示区，汇聚了一批本地及国际知名品牌，并组织了由协会联合多家专业机构提供的法律、运营和监管咨询服务，旨在为有意发展特许经营的企业提供专业指导。

协会最后呼吁本地初创企业与品牌加入协会网络，享受包括市场拓展、培训指导、制度代表以及国际合作在内的一系列服务，共同开拓广阔的国内外市场机遇。