阿联酋参加金砖国家青年峰会 推动全球南方青年合作

阿通社迪拜2025年6月121日电 阿拉伯联合酋长国参加了由友好国家巴西联邦共和国主办的"金砖国家青年峰会"，与成员国代表团和全球南方国家合作伙伴一道，旨在探讨加强青年在实现可持续发展和参与全球决策制定中作用的途径。

联邦青年基金会主任哈立德·阿尔纳伊米阁下率领阿联酋代表团参加峰会，代表团汇聚了一批杰出的青年国家人才，体现了国家对青年赋权和增强其在国际论坛中存在感的重视。代表团成员代表了与金砖国家未来重点关注领域相符的多个重要部门，同时包括金砖国家全球青年理事会的青年成员，这反映了阿联酋青年的领导地位及其为塑造更加一体化和包容性未来做出有效贡献的能力。

就此次参与，哈立德·纳伊米阁下表示，阿联酋秉承英明领导层的指导方针，继续履行对青年赋权的坚定承诺，提供支持性环境以增强他们在全球发展进程中的有效参与，体现了对青年是变革根本推动力这一信念的绝对信心，通过发展他们的技能，让他们参与国家和国际政策制定，并增强他们在影响力岗位上的存在。

他强调，参加"金砖国家青年峰会"是在全球南方青年间建立合作桥梁、增强政治意识、支持领导力倡议，以及赋能青年在创新和创业方面能力的绝佳机会，特别是在绿色经济和数字技术领域，这将有助于实现全面发展，为全世界所有社会建设更可持续的未来。

峰会讨论了多个核心议题，包括：全球南方青年一体化及其政治和组织挑战、青年就业与共同发展、教育科学技术创新作为国家发展动力，以及主权和社会正义、环境保护、和平，以及各国人民建设共同未来的权利等问题。

阿联酋参加此次峰会体现了其对加强青年事务国际合作的承诺，以及对青年在建设更平衡、更进步世界中核心作用的信念，同时体现了国家对支持青年对话平台、扩大全球伙伴关系圈子的重视，这些伙伴关系为创新和可持续发展开辟了新的视野。