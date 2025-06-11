35国投资者抢购迪拜代币化房产 1分58秒创销售纪录

阿通社迪拜2025年6月11日电 迪拜土地局在房地产创新领域创下了新的全球纪录。第二个代币化项目在其投资开放后，仅用时1分钟58秒便售罄，吸引了来自35个国家的149位投资者，通过“PRYPCO Mint”平台参与投资。

这一非凡成就再次证实了迪拜房地产市场的吸引力及其在采用最新技术方面的领先地位。平台注册候补名单上的投资者已超过1.07万人，明确显示出市场对房地产数字化拥有解决方案信心的不断增长。

"PRYPCO Mint"平台是迪拜土地局推出的房地产代币化倡议中的官方认证平台，这一创新模式让投资者能够以更流畅的方式和更低的成本拥有现成房产的代币化份额，有助于提升包容性，让更广泛的投资者群体能够进入房地产市场。

该局强调，这一举措标志着代币化资产生态系统发展的重要里程碑。预计到2033年，代币化资产将成为迪拜房地产市场的核心组成部分，平台正计划在本地和全球范围内扩大项目和合作伙伴关系。

迪拜土地局呼吁有意者尽早在平台注册并提前准备账户，以便在这一全球最具活力和创新性的房地产市场中把握即将到来的投资机遇。