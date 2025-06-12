阿联酋自然协会推出环保夏季系列 激发社会绿色行动

阿通社阿布扎比2025年6月12日电 阿联酋自然协会12日宣布启动以“迈向改变之路”为主题的夏季系列活动，作为其旗舰项目“变革引领者”计划的重要组成部分，旨在鼓励社会各界积极参与环境保护行动，响应阿联酋“社区年”倡议。

据介绍，本次活动面向个人、家庭、青年与专业人士开放，内容涵盖线上互动研讨、实地考察、社区挑战等多种形式，时间从6月至8月为期三个月。

系列课程包括三场主题在线工作坊：“气候变化模拟”、“生态足迹计算与减排”以及“设计可持续本地花园”。此外，参与者还将参访回收工厂、植物遗传资源中心，并参与“气候拼图”体验活动。

社区挑战包括观察本地植物幼苗成长、分析家庭塑料废弃物及收集环保希望故事等内容，鼓励全民参与环保实践。

活动还特别安排了环保短片《自然守护者日记》的首映与专家交流，鼓励公众与环保影视制作人深度对话。完成三分之二内容的参与者将获得官方证书，作为其环保承诺的象征。

“变革引领者”是阿联酋自然协会重点推进的志愿计划，自实施以来已吸引数千名志愿者参与，总志愿时长超过3.7万小时，对科学导向的可持续项目起到了重要支撑。

协会还宣布成立“变革引领者”社区顾问委员会，为活跃参与者提供展示个人环保倡议的平台，该委员会将在阿布扎比召开的国际自然保护联盟大会期间正式亮相。

