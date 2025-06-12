阿布扎比3月酒店营收达6.11亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2025年6月12日电 阿布扎比文化与旅游部发布的最新数据显示，2025年3月份，阿布扎比酋长国酒店行业营收达6.11亿迪拉姆，接待游客超过41.7万人次，显示出该酋长国作为国际旅游目的地的持续吸引力。

报告指出，当月共有171家酒店参与接待工作，提供34,341间客房。总住宿夜数超过120万夜，平均入住率为69%，每间客房平均收入为486迪拉姆。

从收入结构来看，客房收入为3.45亿迪拉姆，餐饮收入为2.28亿迪拉姆，其余收入为3800万迪拉姆。

在游客来源方面，来自非阿拉伯亚洲国家的游客占比最高，达15.2万人次；其次是欧洲游客12.3万人次；阿联酋本国游客为5.8万人次，体现出阿布扎比对全球游客的持续吸引力。

从酒店等级来看，五星级酒店接待人数最多，为20.5万人次，其中欧洲游客占比最高。四星级酒店接待11.9万人次，三星及以下等级酒店接待5.4万人次，公寓式酒店接待3.8万人次。

上述表现反映出阿布扎比持续推进旅游多元化战略和优化游客体验的成效。根据《阿布扎比旅游战略2030》，该酋长国计划到2030年实现年接待游客3930万人次，新增17.8万个旅游岗位，提升酒店客房总数至5万间，并实现旅游业对GDP贡献达900亿迪拉姆。

