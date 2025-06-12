报告显示中东和非洲地区航空行李管理表现全球最佳

阿通社日内瓦2025年6月12日电 据国际航空科技公司“SITA”12日发布的最新报告显示，中东和非洲地区在2024年航空行李管理方面表现突出，创下全球最低错运率，展现出强劲的运营效率与技术应用成效。

《2025年SITA行李信息技术分析报告》指出，该地区错运行李率为每千名旅客6.02件，远低于全球平均水平，稳居世界领先地位。

报告显示，尽管2024年全球航空出行人数同比增长8.2%，但全球错运行李率仍降至6.3件/千名旅客，较上一年（6.9件）明显改善，较2007年下降67%。全年错运行李总数为3340万件。

尽管错运率下降，报告指出，行李错运仍为航空业带来高昂成本，2024年相关支出达50亿美元，凸显推动自动化和实时追踪系统投资的必要性。

据统计，航空公司借助“WorldTracer”等工具，已能在48小时内解决66%以上的错运案例，其中25%的案件可在12小时内完成处理，显示出行业应变与服务效率的显著提升。

SITA首席执行官大卫·拉弗雷尔表示，错运率的持续下降得益于人工智能辅助分析、实时跟踪与自助服务等技术广泛部署，“这些曾被视为实验的工具，如今已成为行业标准。”

报告还指出，技术应用显著提升旅客体验，2024年有42%的旅客可实时查看行李状态。约50%的旅客认为手机追踪功能可增强其信心，另有38%的旅客期待通过数字化行李标签提升效率。

SITA行李事务负责人妮可·胡格表示，未来行李处理系统将更多依赖自动化、计算机视觉与移动化技术，为旅客打造更可靠、更便捷的出行体验。

