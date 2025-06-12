阿联酋就印度客机坠毁事件向印度政府和人民致以哀悼

阿通社阿布扎比2025年6月12日电 阿联酋12日就印度航空公司一架客机在艾哈迈达巴德机场附近坠毁造成数十人遇难事件，向印度方面表示深切哀悼与支持。

阿联酋外交部在声明中对遇难者家属、印度政府及友好的印度人民表示诚挚慰问。