沙迦交通事故死亡率显著下降 2024年同比减少24%

阿通社沙迦2025年6月12日电 沙迦警察总局12日发布数据显示，2024年该酋长国因交通事故导致的死亡率较2023年下降24%，降至每十万人中1.76人死亡，标志着道路安全与事故防范措施取得积极成效。

为提高公众交通安全意识，沙迦警察总局下属的交通与巡逻管理局联合安全宣传管理局，2024年开展了12项针对性交通安全宣传活动，重点整治影响道路安全的不良行为，包括驾驶时注意力不集中、违规停车、行人穿越非指定道路、超速驾驶以及摩托车驾驶不规范等。上述宣传活动和教育项目共惠及约90万5895人，覆盖酋长国多个地区。

此外，交通与巡逻管理局持续在道路安全体系建设中发挥重要作用，全年保障272项社会活动及事件的交通秩序，协助完成1976项道路和基础设施维护及改造工程，进一步提升交通流畅度和公共安全水平。

交通与巡逻管理局局长穆罕默德·阿莱·努克比准将表示，2024年沙迦警方取得的成绩充分反映了社会各界的积极参与以及交通安全意识的普遍提升。他向公众表示感谢，赞扬了他们在实现该项进步中的积极作用。

努克比指出，这一系列成果体现了沙迦警察总局推动道路安全的战略愿景，通过在预防、教育和监管等方面的协同努力，构建起一套旨在保护生命、提升交通安全指标的综合体系。



