阿联酋总统与巴基斯坦总理会晤 加强多领域务实合作

阿通社阿布扎比2025年6月12日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日会见了对阿联酋进行工作访问的巴基斯坦伊斯兰共和国总理穆罕默德·夏巴兹·谢里夫阁下。

会见期间，阿联酋总统和巴基斯坦总理互致宰牲节问候，共同祈愿两国继续繁荣发展，穆斯林世界及全球实现和平稳定。

双方深入探讨了加强双边合作的途径，重点关注经济、投资和发展领域的合作。两国领导人重申致力于深化建设性关系，拓展伙伴关系范围，以实现共同利益和国家发展目标，为两国人民带来更大繁荣。

双方还就一系列共同关注的地区和国际问题进行了回顾，并就最新发展交换了意见。双方强调支持国际社会促进稳定、加强地区和全球和平努力的重要性。

巴基斯坦总理高度赞扬阿联酋总统在推进地区和全球和平、安全与稳定方面所作的努力。他强调了阿联酋外交在促进对话、为通过外交途径解决全球冲突和危机寻找共同基础方面发挥的关键作用。他还对阿联酋向巴基斯坦提供的持续支持以及在巴实施的具有重要影响的发展倡议表示赞赏。

出席会见的阿方人员包括：阿布扎比副酋长兼国家安全顾问谢赫塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下；以及多位部长和高级官员。

巴方与会人员包括随同巴基斯坦总理的代表团成员，其中有多名部长和高级官员。

当日早些时候，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫抵达阿布扎比，阿布扎比副酋长兼国家安全顾问谢赫塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下及多名高级官员在巴廷机场迎接。