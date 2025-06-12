迪拜推出人工智能铁路检测系统 助力地铁基础设施智能维护

阿通社迪拜2025年6月12日电 迪拜道路与交通管理局12日宣布，联合“Keolis MHI”公司与“未来维护技术公司（FMT）”共同推出一套先进的地铁基础设施自动检测系统，标志着迪拜在智能交通基础设施领域迈出重要一步。

该系统通过集成激光雷达、激光扫描器和三维摄像头等设备于机器人平台上，可对地铁轨道及关键基础设施进行高精度自主检测，从而提升运营网络的安全性与可持续性。

道路与交通管理局铁路事务执行总监阿卜杜勒·穆赫辛·易卜拉欣·尤努斯表示，该系统的启用是迪拜轨道交通维护领域的一次质的飞跃，反映了迪拜在应用智能技术、提升地铁系统可靠性与效率方面的领先地位，符合迪拜建设全球人工智能领先城市的愿景。

“Keolis MHI”公司总经理大卫·弗兰克斯指出，该系统通过数据驱动的决策机制，显著提高维护管理水平和安全性能，为铁路基础设施的可持续运营提供有力保障。

“FMT”公司首席执行官洛伊克·艾欧尔表示，三方合作引入机器人与人工智能技术，不仅提升了城市轨道交通系统的运行效率，也推动可持续性与可靠性迈向新水平。

据官方数据显示，该系统可将人工检测需求减少70%、提升轨道状态评估能力40%，检测时间缩短75%，人工检测工时从原本的2400小时降至约700小时。同时，该系统还支持前瞻性维护策略，可降低周期性维护成本25%，并通过即时数据分析提高资源管理效率40%。

迪拜道路与交通管理局强调，这一系统的实施体现了迪拜加快交通领域数字化转型的承诺，旨在通过创新方案提升生活质量，巩固迪拜作为全球创新与智慧出行枢纽的地位。



