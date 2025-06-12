阿联酋两家机构因节水创新项目获穆罕默德·本·拉希德全球水奖表彰

阿通社迪拜2025年6月12日电 哈利法大学和迪拜多种商品中心"Green Waste Solutions Trading"公司成功实现创新突破，利用高效且可大规模应用的技术解决水资源短缺挑战。

哈利法大学成功开发出一种完全依靠太阳能热蒸馏技术的设备，可从海水中生产淡水而不产生盐水溶液。该设备利用太阳光从水面产生蒸汽并使其结晶，从而减少热量损失并提高能源效率。

实验表明，该设备每平方米每日可生产2.2升淡水。经过在阿布扎比使用真实海水和人工海水的测试，该设备引起了包括"ADNOC"公司在内的大型国内企业关注，并已根据《专利合作条约》在美国注册专利。

迪拜多种商品中心"Green Waste Solutions Trading"公司还开发了一套完整系统，将有机废物和污水转化为可使用资源，包括饮用水、可再生能源和生物肥料。

该系统基于配备太阳能电池板的移动装置，包括厌氧消化器、过滤装置、发电机，以及采用人工智能和区块链技术进行远程控制和监测的智能系统。

该系统已在埃及和博茨瓦纳成功应用，日产清洁水达10万升，改善了偏远地区超过2万人的生活条件，成为难民营和资源匮乏社区使用的理想模式。

在阿联酋水援助基金会监督下、隶属于"穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆全球倡议基金会"的第四届"穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆全球水资源奖"日前在迪拜揭晓。哈利法大学和"Green Waste Solutions Trading"公司分别荣获"研发创新-国内机构"类别一等奖和"创新项目-大型项目"类别一等奖，成为来自8个国家的12名获奖者中的佼佼者。





