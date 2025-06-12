刚果民主共和国客船沉没至少30人死亡 含多名学生

阿通社金沙萨2025年6月13日电 刚果民主共和国西北部赤道省发生客船沉没事故，造成至少30人死亡，其中包括多名学生。

比科罗区区长朱斯坦·姆博托表示，这艘客船在汤巴湖上运载村民和货物时发生沉没。他说明目前仍有更多人员失踪，搜救行动正在进行中。