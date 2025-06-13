阿联酋外长分别与卡塔尔、阿曼、法国和英国外长通话 讨论中东局势与外交化解途径

阿通社阿布扎比2025年6月13日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下13日分别与卡塔尔首相兼外交部长穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·本·贾西姆·阿勒萨尼阁下、阿曼外交部长巴德尔·本·哈马德·布赛义迪阁下、法国外交部长让-努埃尔·巴罗，以及英国外交、联邦与发展事务大臣戴维·拉米通电话，就以色列对伊朗伊斯兰共和国发动军事打击后的中东局势发展交换意见。

谢赫阿卜杜拉殿下在通话中与各国外长就当前局势对地区安全与稳定以及国际和平与安全可能造成的影响进行了深入讨论。各方强调应加强缓和紧张局势的努力，推动通过外交途径和建设性对话解决相关危机，避免局势进一步恶化。