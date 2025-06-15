阿联酋第一季度非石油对外贸易额达8350亿迪拉姆增长18.6%

阿通社迪拜2025年6月15日电 阿联酋外贸国务部长塔尼·泽尤迪博士阁下15日宣布，阿联酋2025年第一季度非石油对外贸易实现创纪录增长，贸易额达8350亿迪拉姆，同比增长18.6%。

泽尤迪博士表示，在英明领导层的远见卓识、支持和指导下，阿联酋将继续巩固其作为世界各大经济体可靠贸易伙伴和促进全球贸易往来门户的地位。阿联酋通过《全面经济伙伴关系协定》不断扩大贸易伙伴网络，迄今已签署27项协定，其中10项已生效。

按照目前增长率，预计到2025年底，阿联酋非石油对外贸易额将达3.5万亿迪拉姆，提前六年接近2031年实现年均4万亿迪拉姆的目标。

数据显示，2025年第一季度阿联酋非石油出口达1773亿迪拉姆，较2024年第一季度增长40.7%，较2024年第四季度增长15.7%。非石油出口占阿联酋贸易总额比重首次超过21%，证明全球市场对阿联酋商品信心日益增强。

再出口同比增长6%，达1891亿迪拉姆。进口同比增长17.2%，达4686亿迪拉姆。

瑞士是阿联酋非石油出口最大目的地，其次是印度、土耳其、香港特别行政区、沙特阿拉伯、伊拉克、泰国、阿曼、美国和科威特。其中泰国增幅最高，几乎是2024年同期的10倍。

在主要贸易伙伴方面，阿联酋与中国非石油贸易额增长9.6%，与印度增长31%，与沙特阿拉伯增长127%，与土耳其增长8.3%，与美国增长38%，美国在阿联酋十大贸易伙伴中排名第六。埃及也因两国贸易活跃进入该榜单。