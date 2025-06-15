沙迦警方破获重大毒品案 缴获350万粒卡普通药片

阿通社沙迦2025年6月15日电 沙迦警方15日宣布，在代号为"黑暗深渊"的专项行动中，与阿布扎比警方及内政部联邦缉毒局合作，成功破获一起企图向年轻人分销超过350万粒卡普通毒品药片的重大案件。

据沙迦警察局缉毒部门负责人马吉德·苏尔坦·阿萨姆准将介绍，此次行动经过长期监视和战略性布控，缴获毒品重约585公斤，估计市值超过1900万迪拉姆。该贩毒团伙将药片埋藏地下，并用拼接人造地板掩盖，企图逃避追查，但经过先进技术分析最终被发现。

阿萨姆准将指出，该团伙采用创新走私手段，贩毒分子越来越多地利用社交媒体平台接触易受影响的年轻人。他表示，此次行动成功得益于警方专业精神和警惕性，以及前沿技术支持和各国禁毒机构间的紧密合作。

缉毒部门已向阿联酋其他执法机构分享该团伙走私手段，以强化国家联邦毒品管制体系。阿萨姆准将呼吁社区积极参与打击毒品走私，举报可疑活动。公众可拨打免费电话8004654或发送邮件至dea@shjpolice.gov.ae举报。