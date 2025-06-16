联合国人权高级专员敦促以伊缓和局势 呼吁捍卫国际法与人权

阿通社日内瓦2025年6月16日电 联合国人权事务高级专员福尔克尔•蒂尔克16日表示，以色列与伊朗之间不断升级的军事行动令人极度担忧。他呼吁双方尽快展开对话，停止相互袭击，维护地区和平，并强调必须全面遵守国际法，特别是在居民密集区保护平民。

蒂尔克指出，应坚决捍卫国际法与人权。他批评当前冲突持续升级、人权与国际人道法被忽视，导致平民遭受攻击，人道援助受阻，救援人员遭袭，缺乏问责机制。

蒂尔克表示，以色列的战争方式已对加沙巴勒斯坦民众造成严重苦难。据加沙卫生部门统计，目前已有超过5.5万人死亡，其中包括数千名儿童。他指出，以色列利用粮食作为战争手段，并阻止救命援助进入。

他呼吁对针对试图获取食物的平民的袭击展开独立调查，并呼吁有影响力的各方向以色列和哈马斯施压，结束当前人道危机。

蒂尔克表示，约旦河西岸地区每天都有以色列军队和定居者袭击事件，导致巴勒斯坦人被杀、被捕和被强行迁移。他强调，以色列定居点和吞并行为非法，而巴勒斯坦武装人员在以色列和被占领地区的袭击也在继续。

他指出，实现立即停火是达成“两国方案”的唯一可行路径，加沙必须成为未来巴勒斯坦国的一部分。他还呼吁立即无条件释放所有以色列人质及被任意拘留的巴勒斯坦人。

关于也门局势，图尔克呼吁胡塞立即释放包括8名联合国人权办工作人员在内的所有联合国及民间组织人员。

此外，图尔克对美国大规模拘留并遣返非公民的做法表示关切，呼吁尊重移民权利、和平集会权利，并避免动用军力执行执法任务。

在谈及人工智能时，图尔克指出，尽管数字技术与人工智能具有巨大潜力，但其带来的负面影响同样不容忽视。他警告，军事系统中的AI应用已造成大量平民伤亡，而基于AI的群体监控也严重威胁隐私权和言论自由。



