阿联酋积极推进防治荒漠化工作 成效显著

阿通社阿布扎比2025年6月16日电 在世界防治荒漠化与干旱日来临之际，阿联酋通过一系列前瞻性举措和创新项目，在遏制荒漠化及其带来的挑战方面取得了显著成果，农业用地面积持续扩大。

尽管面临高温、低降雨等严峻气候挑战，阿联酋始终坚持实施国家防治荒漠化战略（2022—2030），着力保护生态系统、改善干旱土地状况、减缓气候变化影响、提升公众意识与能力建设，并积极采用现代科技，加强科研融合，深化国内外合作。

今年2月3日，阿联酋内阁会议回顾战略落实成果，包括修复1800公顷退化土地，将改善土地面积提升至378.2平方公里，将退化土地比例降至1.2%，稳定土地比例达98.8%，土壤碳储量稳定于98.2%。此外，还开发出基于人工智能的智能土壤监测系统，发布96项人工增雨科研成果，并推进25个盐碱及沙地农业项目，研究325种植物的耐旱、耐热和耐盐能力。

为进一步提升生态系统韧性，阿联酋还实施了“可持续放牧项目”“土地退化影响中和计划”“本地抗旱植物基因库建设”“沙尘预警系统”“绿色屏障”和“城市森林管理”等多个生态工程。

阿联酋高度重视荒漠治理，不仅修复大量沙漠土地，还建立人工林、绿地带和绿化带，优先采用本地及耐盐植物，限制过度放牧、非法采伐和不当农业行为。同时，还加强人工增雨、水坝建设与再生水利用，并开展广泛的公众宣传教育，提升全社会对荒漠化问题的认知。

在国际层面，阿联酋自1998年起加入《联合国防治荒漠化公约》，并于2003年制定首个国家防治荒漠化战略，后于2014年更新，现行2022—2030版为第三次更新版，充分展现其履约承诺。

此外，阿联酋已成功将大片沙漠转变为绿地、公园和农场，并设立49处陆地与海洋自然保护区，有效促进生态恢复与可持续发展。

值得一提的是，阿联酋是本地区最早开展人工增雨的国家之一，此举不仅有助于扩大绿地面积，还增强了水资源储备，缓解了气候变化带来的不利影响。



