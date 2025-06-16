阿联酋宣布伊斯兰历新年假期安排

阿通社迪拜2025年6月16日电 阿联酋联邦政府人力资源局16日向所有部委和联邦机构发布通知，宣布伊斯兰历1447年新年假期将于6月27日。

联邦政府人力资源局在通知中向阿联酋领导层、政府和人民，以及阿拉伯和伊斯兰各国致以祝贺，祈愿大家健康幸福。

