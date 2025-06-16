联合国报告警告五大饥饿热点地区面临饥荒威胁

阿通社日内瓦2025年6月16日电 联合国粮食及农业组织和世界粮食计划署16日在日内瓦联合发布的早期预警报告指出，全球13个“饥饿热点”地区的粮食不安全状况持续恶化，其中包括苏丹、巴勒斯坦、南苏丹、海地和马里五地情况尤为严重，居民在未来数月内将面临饥荒威胁，除非立即采取紧急人道主义行动，并通过国际协作缓解冲突、遏制人口流离失所，并迅速全面地提供援助。

报告指出，这些地区部分社区已陷入饥荒，或正面临严重威胁，正经历由武装冲突加剧、经济冲击和自然灾害导致的灾难性粮食不安全局势。获取援助的渠道受限以及资金严重短缺，使危机进一步升级。

该半年期报告对未来五个月内全球粮食危机走势作出前瞻性分析。除上述重点关注的地区外，也门、刚果（金）、缅甸和尼日利亚亦被列为高度关注区域，急需采取措施以挽救生命与生计。报告还点名布基纳法索、乍得、索马里和叙利亚等国，情况同样令人担忧。

报告特别警告，加沙地带发生饥荒的风险日益增加。大规模军事行动严重阻碍了人道主义救援物资的运输。随着人道危机加剧、食品价格上涨、生计体系崩溃以及贸易封锁持续，加沙地区的经济将进一步走向崩溃。

根据预测，加沙地区约210万人口将在2025年9月前面临粮食安全“危机级”或更严重水平（综合粮食安全阶段分类第三级或以上），其中约47万人恐将陷入“灾难级”饥荒（第五级）。

此外，报告提到，埃塞俄比亚、肯尼亚、黎巴嫩、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、赞比亚和津巴布韦已被移出“饥饿热点”名单。由于东部和南部非洲地区及尼日尔的气候条件改善，极端气象现象减少，当地粮食安全压力得到缓解。黎巴嫩因军事冲突强度下降而被移除名单。然而，报告警告，这些积极变化仍十分脆弱，一旦新一轮冲击发生，局势可能迅速恶化。