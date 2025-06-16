哈伊马角启动首批TIR国际公路运输通关货运 目的地波兰

阿通社哈伊马角2025年6月16日电 哈伊马角海关总署宣布，从哈伊马角北部自由区海关出发的首批TIR（国际公路运输公约）陆路过境货运已正式启程，目的地为波兰，途经多国欧洲与亚洲国家，标志着该酋长国正式启动TIR跨境运输业务。

该举措是哈伊马角海关在阿联酋联邦海关总署与国际道路运输联盟（IRU）合作框架下推进TIR系统落地应用的重要战略节点，旨在提升跨境贸易运输效率，加快通关流程，助力阿联酋建设区域和全球物流贸易枢纽。

哈伊马角海关总署署长拉希德·拉希德·穆哈里兹博士表示，这一成就体现了哈伊马角积极响应最高委员会成员、哈伊马角酋长谢赫·苏尔坦·本·萨格尔·卡西米殿下关于便利国际贸易的战略愿景。他指出，TIR系统的正式启用将有力提升阿联酋在全球过境运输网络中的竞争力，也彰显了国家在基础设施与物流能力方面的先进水平。

穆哈里兹强调，哈伊马角正积极与本地与国际合作伙伴拓展TIR系统覆盖范围，使其成为连接中东、亚洲与欧洲市场的可靠门户，尤其是在自由区与各主要口岸节点上发挥枢纽作用。

据了解，TIR是目前全球最安全、高效的海关过境运输系统，允许货物跨境运输时无需在每一国重复接受海关检查，从而显著缩短运输时间、降低物流成本，促进全球贸易流通。

