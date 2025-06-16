日本宇宙航空研究开发机构选中阿联酋大学团队

阿通社艾因2025年6月17日电 日本宇宙航空研究开发机构在穆罕默德·本·拉希德航天中心提名后，选定了来自阿联酋大学机械工程系的学生团队参加2025年亚洲零重力尝试项目。该实验将于2025年下半年在国际空间站上进行。

机械工程系副教授、团队负责人瓦利德·艾哈迈德博士表示，该团队之所以能被这家享有盛誉的国际航天机构选中，是因为他们在两个学期里坚持不懈的努力和奉献。

由哈姆丹·阿尔梅克巴利、阿基奥·阿尔纳贾尔、阿胡德·阿尔卡比、赫萨·阿尔盖西、玛丽安·阿尔努埃米和韦德玛·阿尔努埃米组成的团队，进行了广泛的理论研究，并通过实验测试和工程模拟软件的支持，提出了一个以"探究微重力环境下的谐振运动和阻尼效应"为主题的实验。他们的项目在来自500多所国际大学的提交作品中脱颖而出，因其提供了此前未曾探索的新科学数据和见解而受到认可。

阿联酋大学该项目的入选突显了该校在科研领域的强劲实力，尤其是在空间科学方面，也反映了其先进的科研基础设施。这还提升了阿联酋大学作为全球创新与发现中心的国际声誉。

此次参与是阿联酋大学在不断为太空探索做出贡献过程中值得骄傲的一个里程碑，也彰显了该大学致力于开展造福社会、推动科学认知的开创性研究的决心。

