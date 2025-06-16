迪拜道路与交通管理局整合车辆许可服务 数量精简74% 提升客户体验

阿通社迪拜2025年6月16日电 迪拜道路与交通管理局（RTA）宣布，已将车辆许可服务从原有的54项压缩至14项，整合比例达74%。该举措旨在构建统一、集成、安全且高效的数字化服务体验，提升客户满意度，并契合迪拜政府推动优质公共服务、提升城市生活质量的总体战略。

RTA下属许可机构执行董事艾哈迈德·马赫布布表示，此次改革是“360度全方位服务”计划的一部分，该计划是一项基于整体方法设计的新型愿景，聚焦核心服务领域，助力迪拜实现无缝、主动、个性化服务目标，满足公众日益增长的多样化需求。同时，该举措也与“Dubai Now”统一应用平台上的服务集成同步推进，显著提升了运营效率并强化了政府平台间的协同。

马赫布布强调，RTA致力于实现其愿景，即将迪拜建设成为全球智能道路与交通系统领域的标杆城市，在可持续、创新出行方面引领全球。此次服务整合不仅提升政府服务水准，也进一步巩固迪拜迈向全球最智慧城市的地位。

他指出，此次整合优化了客户办理流程，简化操作步骤，减少线下访问次数，加快办理效率，体现了RTA以国际最高标准为导向、持续改善服务水平的承诺。同时，该举措也支持了智能系统与解决方案的推进，通过提升服务质量、简化流程、增强运营效率与可持续性，助力政府数字化转型。

据介绍，服务整合依托先进技术与本地及联邦机构之间的数据互联互通，进一步减少许可服务流程中的步骤与要求。例如，通过“UAE Pass”数字身份系统引入电子签名功能，实现车辆所有人、驾驶员及公共交通用户在一个统一平台上获取所有服务。

在整合内容方面，原先涉及“车辆登记证书申请”的13项分散服务被合并为一项简化服务，此外还调整了部分服务名称，并将原6项涉及车辆出口与转让的服务整合为统一的“车辆注销登记”服务。

RTA表示，未来将继续加快智能化服务平台建设步伐，不断提升服务效率与用户满意度，为迪拜打造全球智慧交通典范提供有力支撑。