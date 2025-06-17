菲律宾艺术瑰宝亮相阿布扎比卢浮宫 展现两国文化深度交流

阿通社阿布扎比2025年6月17日电 菲律宾共和国驻阿联酋大使阿方索·费迪南德阁下日前在接受阿通社采访时，对菲律宾艺术大师胡安·卢纳的经典油画作品《布拉干女人》在阿布扎比卢浮宫展出表示高度赞赏和自豪。此次展览作为庆祝菲律宾与阿联酋建交50周年系列活动的一部分，标志着两国在文化领域合作的新高度。

费迪南德大使感谢阿联酋提供这一历史性平台，称菲律宾人民为其最重要的文化遗产之一能在世界知名博物馆展出而倍感荣耀。他表示，这幅作品不仅仅是一幅女性肖像画，更是民族精神的象征，由兼具艺术家与自由斗士身份的胡安·卢纳创作，代表了菲律宾人民反对殖民主义的历史记忆。

大使指出，菲律宾与阿联酋长达半个世纪的友谊深厚，两国在文化、可再生能源、人工智能及数字经济等多领域的合作不断拓展。他欢迎公众前往卢浮宫参观展览，表示这是探索菲律宾文化和艺术的一扇窗口。

菲律宾国家博物馆副馆长乔雷尔·M·莱加斯皮也对胡安·卢纳另一幅名作《乌娜·帕拉基尼亚》在阿布扎比展出表示高度评价。他强调，这一展出是菲律宾艺术史上的里程碑时刻，有助于深化菲律宾与阿联酋在文化层面的对话与合作。

莱加斯皮指出，该展览得以实现离不开国家博物馆董事会、国家文化艺术委员会及外交部的大力支持，并经菲律宾总统费迪南德·马科斯阁下正式批准，彰显菲律宾对推动国际文化交流的坚定承诺。

阿布扎比卢浮宫馆长曼努埃尔·拉巴特表示，展出胡安·卢纳的代表作是博物馆发展历程中的重要时刻，也体现了阿布扎比卢浮宫与菲律宾国家博物馆之间卓有成效的文化合作。他指出，此次展览进一步印证了艺术作为跨文化桥梁的力量，并邀请公众在2026年6月前亲临展厅，欣赏这件承载菲律宾民族精神的艺术杰作。



