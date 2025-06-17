阿联酋第一季度酒店收入达135亿迪拉姆 入住率超八成

阿通社阿布扎比2025年6月17日电 阿联酋2025年第一季度酒店业收入达135亿迪拉姆，接待旅客超过840万人次，同比增长2%，实现2930万间夜，平均入住率达81.3%。数据显示，该国酒店行业持续保持稳健增长态势。

上述数据于今日召开的2025年第二次“酒店咨询委员会”会议上公布。会议由阿联酋经济部长兼国家旅游委员会主席阿卜杜拉·本·图克·马里阁下主持，16位本地及国际酒店企业高管出席会议，探讨促进酒店业发展的多项国家新倡议。

阿卜杜拉部长表示，相关成果彰显国家对旅游业发展的重视，得益于基础设施投资、国际活动举办及本地文化体验优化，阿联酋已跻身全球旅游热门目的地行列。

他指出，2025年具有里程碑意义，阿联酋女性谢哈·努维斯当选为2026—2029年联合国世界旅游组织秘书长，为全球首位女性担任该职位，将进一步提升阿联酋在全球旅游业中的引领作用。

会议期间，委员会还讨论了“2031国家旅游战略”目标落实、公私部门协作机制等议题，并审议了由经济部推出的“2025夏季接待营地”计划，旨在提升阿联酋青年在酒店行业的培训与就业机会。

该咨询委员会作为国家旅游委员会下属机构，职责包括提供行业建议、发布数据动态、推动私营部门参与，并就政府旅游政策提供反馈意见，助力国家酒店业高质量发展。

