阿联酋：地区局势发展要求采取协调一致的地区和国际行动以阻止局势升级

阿通社阿布扎比2025年6月17日电 阿联酋强调，该地区当前的军事升级局势迫切需要在区域和国际层面采取紧急且协调一致的行动，以防止冲突进一步扩大并减轻其对区域及全球和平与安全的影响。

阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下指出，阿联酋自冲突爆发之初便谴责以色列对伊朗伊斯兰共和国的军事打击。他强调，在这一危险的军事对峙进入第五天之际，迫切需要采取外交手段，引导双方走向缓和、结束敌对行动，并防止局势演变为严重且深远的后果。

谢赫阿卜杜拉警告称，鲁莽和误判的行动可能超出两国边界，强调必须迅速采取行动，以实现明确目标：在局势失控前立即停止敌对行动。

谢赫阿卜杜拉殿下还确认，穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬总统已进行密集的外交斡旋，致力于推动缓和紧张局势并防止冲突蔓延——这源于对外交与对话作为唯一可行路径的坚定承诺，而非对抗与升级。这体现了阿联酋致力于为该地区人民促进稳定、繁荣与正义的更广泛愿景。

在这一关键且危险的关头，谢赫阿卜杜拉强调，该地区长期承受着持久冲突的重负，无法承受进一步的紧张和对抗，因此智慧至关重要。他重申，智慧和克制现在比以往任何时候都更加重要。

“阿联酋认为，促进对话、遵守国际法、尊重国家主权是解决当前危机的基本原则，”谢赫阿卜杜拉表示。“阿联酋呼吁联合国和安理会充分履行职责，防止局势进一步升级，并采取紧急必要措施实现停火，巩固国际和平与安全。”