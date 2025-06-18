阿联酋总统会见塞尔维亚总统 推动双边战略伙伴关系深化发展

阿通社阿布扎比2025年6月18日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下18日在阿布扎比会见到访的塞尔维亚总统亚历山大·武契奇，双方就两国各领域合作与共同发展机遇深入交换意见，重点探讨经济、投资、发展、可再生能源、粮食安全等关键领域的合作前景。

此次会谈是在阿联酋与塞尔维亚全面战略伙伴关系框架下举行。谢赫穆罕默德总统对武契奇总统来访表示热烈欢迎，期待此次访问为双边关系注入新动力。

双方在会谈中还就中东地区局势等共同关心的地区与国际问题交换意见。双方强调，有必要加强协调努力，推动地区恢复安全与稳定，提倡通过对话与外交手段解决分歧与冲突，并支持地区与全球的和平、稳定与发展进程。

在会谈结束时，双方重申致力于继续拓展阿联酋与塞尔维亚关系，加强可持续经济伙伴关系，以实现双方在《全面经济伙伴关系协定》框架下的发展目标。该协定于2025年5月正式生效，旨在扩大双边贸易规模，促进两国经济增长。

会见期间，阿联酋多位高级官员在场，包括总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，国家安全最高委员会秘书长阿里·沙姆西阁下以及多位部长和高级官员。。

据悉，武契奇总统于昨晚抵达阿联酋，开始此次工作访问。