穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学与阿布扎比索邦大学建立战略学术合作关系

阿通社阿布扎比2025年6月18日电 穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学与阿布扎比索邦大学18日签署战略学术合作协议，旨在加速双方在科研、教育以及人工智能伦理等关键领域的合作。

根据双方签署的谅解备忘录，穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学校长埃里克·辛教授与阿布扎比索邦大学校长娜塔莉·马西亚尔·布拉兹教授代表两校签署协议，旨在推动穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学建设全球领先的人工智能研究与开发平台。通过法国及硅谷“基础模型研究院”的实验室合作，该校将进一步加强科研力量，助力阿布扎比建设道德规范与技术融合的全球创新之都。

此次合作也与阿布扎比索邦大学人工智能中心的发展愿景高度契合。该中心在阿布扎比和巴黎均设有基地，致力于推动跨学科人工智能研究，支持阿布扎比本地创新能力建设。

据悉，该中心由杰拉德·比尤教授领导，正在成为欧洲与阿联酋人工智能发展的关键推动力量，体现了索邦大学对人工智能国际合作研究的持续投入与承诺。

根据协议，双方将联合开展多项重点科研计划，聚焦人工智能在医疗保健、能源、气候科学、交通运输和数字人文学科等关键领域的应用。同时，两校将共同指导博士生和博士后研究人员，致力于培养高水平学术人才。

此外，协议还包括教师与研究人员的互派与交流，旨在丰富教育体验、加强跨学科知识传播。双方还将合作设计并举办针对专业人士与青年群体的课程、研讨会及夏季学校，内容涵盖人工智能基础、生成式模型与人工智能伦理等。

埃里克·辛教授表示，此次与索邦大学的合作反映了双方对人工智能变革潜力的共同认识以及高校在确保其造福社会方面所肩负的责任。他指出，通过融合穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学的技术与科研专长与索邦大学的跨学科优势，双方将进一步拓展在人工智能领域的知识与技术交流，特别关注技术在文化保护与创新发展中的应用。

娜塔莉·马西亚尔·布拉兹教授则表示，双方在过去几年已开展卓有成效的合作，此次正式建立合作关系将有力推动国家人工智能生态系统建设，促进两大研究中心联动，为国家经济和产业发展注入创新动力。