阿布扎比公布2025-2029年资本项目路线图 推动基础设施与可持续发展

阿通社阿布扎比2025年6月18日电 阿布扎比项目与基础设施中心在“2025年阿布扎比基础设施峰会”第二天会议期间，正式发布《2025-2029资本项目路线图》。该五年规划旨在提升居民生活质量、推进可持续发展并推动阿布扎比经济持续增长。

该路线图是政府长期资本项目发展的综合框架，聚焦建设灵活可持续的基础设施、推动创新发展，并致力于建设兼顾文化传承与未来愿景的活力社区，展现了阿布扎比在城市与发展转型方面的前瞻性战略。

阿布扎比项目与基础设施中心总干事迈斯拉·马哈茂德·艾德工程师表示，这一规划是阿布扎比塑造未来发展的大胆举措，体现了以创新、可持续性与战略合作为核心的基础设施建设模式，旨在支持经济增长并吸引全球投资与人才。

规划聚焦六大战略支柱：提升生活质量、满足社会需求、扩大私营部门参与、激发本地经济、倡导可持续发展实践、加快数字化转型步伐。

路线图特别强调加强公共与私营部门合作，中心计划每年提升私营部门在资本项目中的参与度达20%，并力争吸引20家新开发商与承包商进入阿布扎比市场，通过在全球主要市场开展投资推广活动，强化阿布扎比作为基础设施开发首选地的地位。

在促进本地经济方面，路线图明确将30%的资本支出导向国内经济，目标包括40%的建材实现本地供应，吸引投资者在本地建立照明与空调设备生产厂，同时制定未来在其他关键产业扩展的计划。

路线图还确立了全面实现2050年气候中和目标的要求，所有政府资本项目须于年内全面遵循气候中和政策。为提升资源使用效率与减少浪费，规划要求未来50%的住房与社会项目采用模块化建筑标准。

在社区参与方面，中心将居民意见纳入90%改善生活质量项目的规划过程，通过咨询会和焦点小组确保项目契合实际需求。同时，计划于2026年推出互动数字平台，提升项目透明度，强化公众参与，拓展利益相关方的沟通渠道。

为加速数字化转型，中心将于2026年推出政府间统一操作平台，以提升运行效率并增强部门间协作水平。

此外，中心正同步推进本地人才能力建设，设立专门的培训项目和资本项目管理课程，并筹建研发中心，专注于基础设施与智能建筑领域的创新研究，培育面向未来的专业技术力量。

