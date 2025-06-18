穆罕默德·本·扎耶德人文科学大学亮相北京国际图书博览会

阿通社北京2025年6月18日电 穆罕默德·本·扎耶德人文大学正在参加于6月18日至22日在中国举办的北京国际图书博览会。

本次参展是该校积极参与区域与国际文化、文学活动的重要举措，旨在通过展示其在人文科学领域的科研成果与学术著作，推动全球文化交流。此次亮相亦是其战略愿景的一部分，致力于在国际学术与知识传播领域中发挥更大作用。

穆罕默德·本·扎耶德人文大学以“阿联酋之家”国家统一展台设立专属展位，支持国家推动对外文化和学术交流的努力。

展会期间，该校展出41部图书、参考资料和研究成果，涵盖学术研究、会议论文及博士硕士论文等内容。此外，大学还将举行系列专题讲座，涵盖“阿拉伯语的起源及其与其他语言的关系”“谢赫扎耶德的遗产：从奠基到引领”“中阿文明交流”“阿联酋的宽容与共处理念”“语言作为中阿文化对话的桥梁”“阿拉伯语在中国：现实、挑战与未来展望”等议题。

大学方面表示，希望借助此次展会进一步拓展与中国高校和学术机构的合作关系，促进图书馆资源与信息交流，宣传其学术项目与招生机会，同时展示图书馆在弘扬阿联酋国家认同中的积极作用，包括研究与出版关于阿联酋历史与文化的书籍与资料。

穆罕默德·本·扎耶德人文大学校长哈利法·穆巴拉克·扎希里博士表示，参加北京国际图书博览会有助于加强阿布扎比与北京之间的文化联系，体现该校在国际文化与文学舞台上的积极角色，巩固其在人文知识传播方面的国际地位。

他指出，大学致力于在全球文化领域中增强存在感与影响力，持续输出高质量的文学、文化、学术与科研成果。通过参与此类国际展会，学校期望传播其学术理念，推广其人文学科领域的出版物与研究成果，为服务人类社会贡献知识力量。