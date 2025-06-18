阿联酋国家媒体办公室主席出席戛纳创意节探讨AI时代媒体创新

阿通社戛纳2025年6月18日电 阿联酋国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·巴提·阿勒哈迈德阁下出席了戛纳狮子国际创意节的对话会议，讨论人工智能时代媒体和营销领域的合作与创新。

戛纳狮子国际创意节是全球最大的广告、媒体和创意创新节庆之一，每年在法国戛纳举办。此次参会是为今年12月在阿布扎比举办的BRIDGE峰会进行的筹备活动之一。

这场由《洛杉矶时报》工作室和营销技术服务公司Monks组织的会议由媒体营销界知名企业家马丁·索雷尔爵士和FYI.AI创始人兼首席执行官威廉主持，讨论了人工智能对媒体行业带来的挑战和机遇，以及企业如何利用这些技术改善受众体验、定制内容和提高运营效率。

阿勒哈迈德阁下在评论这次会议时表示："在当今重大数字变革背景下，我们需要与时俱进、拥抱创新的媒体，重新定义工具和扩大合作伙伴关系，通过借鉴全球最佳实践来保持与社会可持续发展步伐一致，从而发展国家媒体部门，增强其满足英明领导层期望和未来愿景的能力，实现区域和国际层面的开创性、创新性和影响力媒体。"

阿勒哈迈德阁下还与Monks公司首席执行官布鲁诺·兰贝蒂尼举行会谈，探讨共同合作途径，利用该公司在技术与创新营销策略融合方面的专业经验。

双方讨论了Monks公司参加阿布扎比"BRIDGE"峰会事宜，这将有助于开辟发展数字营销解决方案的新前景，跟上全球发展步伐，支持实现阿联酋未来愿景。

