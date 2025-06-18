印度古吉拉特邦暴雨致至少27人死亡

阿通社新德里2025年6月18日电 印度西北部古吉拉特邦自本周一以来因季风暴雨已造成至少27人死亡。

该邦当局已部署应急救援队伍协助受灾民众。当局表示，帕利塔纳市和杰萨尔市是受恶劣天气影响最严重的地区，两市在24小时内降雨量达到867毫米。