阿联酋出版社积极参展北京国际图书博览会

阿通社北京2025年6月19日电 阿联酋出版社积极参加2025年北京国际图书博览会，向观众展示反映阿联酋文化和文学多样性的各类出版物，体现阿联酋的文化、历史和传统，为博览会观众了解阿联酋在文化、思想和艺术各领域的创新成果提供窗口。

参展出版社展示了阿联酋文学、小说、历史研究、科学书籍、人工智能、中阿关系史以及儿童读物等领域的最新图书。

此次参展通过诗歌、民间故事和传统艺术等各类图书突出阿联酋传统文化和阿拉伯文化。阿联酋展馆举办了超过15场与阿联酋作家的对话会议，以及关于阿拉伯语与中文出版和翻译的研讨会，并为观众举办艺术工作坊，有助于促进阿联酋与中国的文学交流，支持阿联酋图书与中文的相互翻译。活动由阿联酋驻北京大使馆组织，文化部参与。

阿布扎比阿拉伯语中心主任阿里·本·塔米姆博士表示，阿布扎比国际图书展和阿布扎比阿拉伯语中心重视参加第31届北京国际图书博览会，通过这一在亚洲地区具有重要影响力的全球平台，汇聚出版和文化领域的重要国际参与者，为中心推广提升阿拉伯语地位的项目和计划提供机会，并寻求与全球重要文化、学术和技术机构建立有效合作伙伴关系。

该中心参展项目内容丰富，包括讨论研讨会、专业会议、组织参观访问以及签署合作协议，符合阿联酋向世界文化开放的愿景，提升阿布扎比的文化地位，支持图书产业和阿拉伯语向中文的翻译工作。

本·塔米姆博士赞扬了北京国际图书博览会和中国出版业的活跃发展，特别是在"技术和人工智能"领域，强调此次参展体现了阿联酋在促进与中国知识文化交流方面的战略方向，特别是在构成未来发展优先领域的现代领域。

阿联酋出版商协会执行董事拉希德·穆罕默德·库斯表示，协会致力于促进阿联酋与中国深厚的合作与文化交流关系，借鉴中国在出版领域的先进经验和知识生产创新。他赞扬了阿联酋出版商在谢哈·巴德尔·本特·苏丹·卡西米（阿联酋出版商协会名誉主席）指导下发展阿联酋出版业的努力。

库斯表示，协会通过参展寻求交流经验，向中国和全球观众展示众多阿拉伯语和阿联酋图书，指出阿联酋图书受到中国出版社关注，特别是以高质量和吸引人内容著称的儿童图书。

穆罕默德·本·扎耶德人文科学大学图书馆管理部主任阿卜杜勒阿齐兹·苏丹·马默里表示，该大学参展包括展示50多项出版物，向感兴趣的观众和参观者介绍其重要教育项目，特别是在伊斯兰研究、语言和宽容问题领域。

