阿联酋上半年批准1838名公民住房申请 总额12亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2025年6月19日电 在英明领导层指导下，阿联酋在联邦住房领域继续取得突出成就，提升了其在城市发展和社会稳定领域的领先地位，巩固了其在全球生活质量方面的领先国家地位。

内阁批准了今年上半年超过1838名公民的住房申请，总额达12亿迪拉姆，这是谢赫扎耶德住房计划的一部分。该计划自成立以来至2025年上半年，已提供超过500亿迪拉姆，惠及超过9.3万名公民，体现了国家致力于赋权阿联酋家庭、提供适宜住房作为社会稳定重要基础的承诺。

该计划近年来经历了一系列战略发展，有助于增强住房体系效率，加快获得住房支持的周期，提高服务对象满意度，同时扩大与银行业和融资机构的合作伙伴关系，这符合国家在金融可持续性和服务创新方面的发展方向。

该计划在2021年至2024年期间实现了质的飞跃和绩效改善，在绩效指标方面取得显著成果。获得住房支持决定的时间缩短了50%以上，公民住房拥有率上升至91%，与2017年相比改善了17%，私人部门融资比例达到76%，证实了所采用的融资政策的有效性。

服务对象满意度测量结果显示，与2021年相比，住房服务满意度提高了100%，表明政府服务体系效率的质的发展。

在此背景下，内阁批准的谢赫扎耶德住房计划至2041年新融资政策有助于实现这些成果。该政策目标是分四个时间周期发布4万项住房支持决定，第一期包括发布1.3万项决定，预计成本115亿迪拉姆，与往年相比年度决定数量翻倍，这是国家增强资源可持续性和提高公共支出效率努力的一部分。

新政策基于联邦政府与国家银行之间的一体化模式，有助于减轻公共财政负担，为公民提供灵活的融资替代方案。

该部与阿联酋中央银行合作推出了多项监管倡议，以应对新政策实施相关挑战，包括"灵活贷款倡议"，允许公民获得符合其财务能力的住房融资，并可在长达四年的期间内受益于融资差额。此外还推出了"重新利用住房支持价值"倡议，使公民能够根据住房变化再次使用支持，以及"从总工资计算中排除退休金缴费"倡议，在审查住房申请时增强月收入评估的公平性，为获得住房支持提供更广泛的机会。

作为政府简化程序努力的一部分，该部推出了"Manzili"服务包，在政府零官僚主义奖项中获得阿联酋政府层面"对人民生活影响"类别最佳团队奖。该服务包将服务对象需要接触的机构数量从11个减少到1个，程序从14个减少到3个，所需文件从10个减少到1个，这得益于与28个合作伙伴的整合和连接，节省了超过900万工作小时，减少燃料消耗5.5万升，减少约58.6万公斤二氧化碳排放，基于年度服务对象约5000人的计算。

该部还推出了国家住房平台"Darak"，作为与无限可能部、内政部员工社会互助基金以及地方住房计划合作，为公民提供咨询服务、个人建筑管理服务和建筑报价的统一窗口。

在体现阿联酋在住房领域全球地位的新成就中，阿联酋赢得了联合国人类住区规划署"人居署"大会主席职位和执行委员会成员资格，这一步骤加强了阿联酋在支持住房和可持续城市规划领域国际努力中的作用。人居署成员包括全球193个国家。

能源和基础设施部长苏海勒·本·穆罕默德·马兹鲁伊在接受阿联酋通讯社采访时表示，在英明领导层指导下，阿联酋在住房领域继续取得突出成就，2025年上半年发布的住房支持决定确认了国家为公民提供适宜住房的坚定承诺，将其视为全面发展进程的基本支柱。

他补充说，这些突出成就是战略愿景的成果，政府努力与银行业在新融资政策框架内相互配合，旨在赋权阿联酋家庭、提升生活质量和资源可持续性。他指出，该部在下一阶段寻求发展符合未来需求的优质住房项目，巩固良好财务管理原则，重新定义传统住房拥有概念，有助于提升生活质量，实现家庭稳定以及国家社会经济增长。

谢赫扎耶德住房计划主任穆罕默德·曼苏里工程师表示，所取得的成就反映了英明领导层的前瞻性愿景，将人置于发展计划核心。他指出，该计划是赋权阿联酋家庭和增强其稳定性的基本支柱。

他表示，该计划继续致力于发展灵活创新的联邦住房体系，整合政府和私人部门努力，满足公民期望，增强阿联酋在全球生活质量和城市发展指标方面的竞争力。

