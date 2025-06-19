阿联酋央行与中国CIPS签署支付合作备忘录

阿通社阿布扎比2025年6月19日电 阿联酋中央银行与跨境银行间支付清算公司（CIPS）签署谅解备忘录，旨在发展支付系统领域的共同合作，提升阿联酋与中华人民共和国之间跨境支付效率。

阿联酋央行银行业务与支持服务部门助理行长赛义夫·扎希里和跨境银行间支付清算有限责任公司副总裁邬向阳在双方高级官员见证下签署了谅解备忘录。

根据备忘录，双方将在设计和推出倡议方面开展合作，加强利用各自支付基础设施以更加顺畅和成本效益的方式进行两国间跨境交易。双方还将通过交流经验，在风险管理和合规领域发展和加强合作，以改善跨境支付基础设施的安全性、可靠性、稳健性和稳定性。

赛义夫·扎希里表示，这一谅解备忘录是支持两国发展战略伙伴关系努力的一部分，加强金融、贸易和投资合作以实现英明领导层愿景。他表示期待跟上支付领域的最新发展，利用技术和创新促进经济和贸易增长，发展两国金融服务部门，此外还要找到创新金融解决方案来结算跨境支付，便利交易并降低成本，从而扩大可持续发展机遇的良好前景，实现两个友好国家的共同利益。

邬向阳表示，双方合作为发展两国在经济、贸易、投资、金融和银行领域关系提供了广阔机遇。谅解备忘录反映了巩固合作关系和交流经验的共同愿望，利用数字化发展更加顺畅有效地便利两国间跨境金融交易处理和结算，使利益相关者能够轻松获得支付服务，从而实现共同目标，支持两国经济繁荣。

