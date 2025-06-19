迪拜经济和旅游局与万豪国际签署合作备忘录推动旅游业发展

阿通社迪拜2025年6月19日电 迪拜经济和旅游局与万豪国际集团签署谅解备忘录，旨在增强酋长国吸引力、丰富旅游产品、提升宾客体验，培养旅游业优秀人才，这与加速行业增长、重新定义卓越标准的努力相一致。

该协议旨在加强迪拜经济和旅游局与万豪国际集团之间的长期合作，有助于实现迪拜经济议程D33的目标，巩固迪拜作为全球领先商务和娱乐目的地的地位。

迪拜旅游和商业推广局首席执行官伊萨姆·卡齐姆和万豪国际集团中东区及欧洲中东非洲地区豪华酒店运营首席执行官桑迪普·瓦利亚签署了备忘录。

备忘录为共同合作奠定了基础，包括通过万豪国际集团酒店在全球推出迪拜创新推广活动，以及联合营销倡议，包括多渠道广告、社交媒体活动和与影响者合作，突出迪拜独特景点、文化遗产和非凡体验，有助于增强其吸引力，向世界各地介绍其多样化的旅游产品和资源。

迪拜旅游和商业推广局首席执行官伊萨姆·卡齐姆表示，万豪国际集团等杰出合作伙伴采取的雄心勃勃战略有助于促进迪拜旅游业的增长和韧性。签署谅解备忘录体现了英明领导层巩固酋长国在全球旅游和酒店业创新领导地位的愿景。

他补充说，在努力实现迪拜经济议程D33目标的同时，此类伙伴关系反映了该市公私部门之间的杰出关系，以及其在为来自世界各地的游客提供非凡体验方面的持续成功。

万豪国际集团中东区及欧洲中东非洲地区豪华酒店运营首席执行官桑迪普·瓦利亚表示："我们在迪拜拥有超过50家不同类别的酒店组合，包括精选、高端和豪华酒店，这些酒店与酋长国为各类旅行者提供的多样化体验相匹配，迪拜经济和旅游局继续努力加强公私部门关系。"

他确认致力于与该局合作为来自世界各地的宾客提供非凡体验，给他们机会探索这一杰出目的地。

共同合作计划包括将迪拜著名地标、美食烹饪场景和多样化体验融入万豪国际集团提供的季节性旅行套餐以及集团的忠诚度计划中。

这一倡议旨在为宾客提供真实和本地化定制体验，增强他们与酋长国的联系，提升其作为首选访问目的地的地位。

双方合作突出了迪拜公私部门伙伴关系的重要作用，有助于推动旅游业可持续增长，这体现在今年年初至今该行业的强劲表现中，迪拜在2025年前四个月接待了715万国际游客，比去年同期增长7%。

这些结果与2024年的记录相互补充，迪拜游客人数达到1872万，同比增长9%。

