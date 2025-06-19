世界银行预测阿联酋经济增长将持续上行 非石油部门成为主要驱动力

阿通社阿布扎比2025年6月19日电 世界银行日前发布海湾国家经济动态报告称，预计阿联酋经济增长将在未来三年持续走高，2025年增长率将达到4.6%，并在2026年和2027年稳定在4.9%。

报告指出，阿联酋非石油部门持续发挥拉动作用，预计2025年增速将达4.9%，成为经济增长的主要动力。

根据该报告，海湾合作委员会国家整体经济增速预计将于2025年达到3.2%，2026年进一步升至4.5%。非石油经济的强劲扩张，以及消费、投资和结构改革的持续推进，是推动区域经济复苏的关键因素。

数据显示，海湾国家2024年经济增长率为1.7%，较2023年的0.3%显著提升。其中非石油部门实现3.7%的增长。

在成员国中，巴林2025年预计增长3.5%；科威特增长2.2%；阿曼增长3%；卡塔尔2025年增长2.4%，并将在2026-2027年间加速至年均6.5%；沙特预计2025年增长2.8%，2026-2027年增长均值为4.6%。

报告同时指出，全球经济不确定性和贸易放缓风险仍对地区构成挑战。为此，世界银行建议各国加快经济多元化改革，深化区域贸易合作，以增强经济韧性。

世界银行海湾地区区域主管萨法·库格利表示，海湾国家在全球不确定性背景下展现出强劲适应力，持续推进多元化发展，体现出对长期繁荣的坚定承诺。

她强调，保持财政稳健、加大重点投资、推动创新创业和青年就业，是维持增长与稳定的关键举措。

报告还指出，在油价波动背景下，海湾国家政府支出在宏观经济稳定方面发挥了重要作用。数据显示，每增加一个单位的财政支出，可带动非石油经济产出增长0.1至0.45个单位。

