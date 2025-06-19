联合国贸发会议报告：全球外国直接投资连续第二年下滑

阿通社日内瓦2025年6月19日电 联合国贸易和发展会议19日在日内瓦发布的2025年世界投资报告显示，全球外国直接投资（FDI）总额连续第二年下降，2024年下降幅度达11%。

报告指出，尽管2024年全球外国直接投资总额较前一年小幅增长4%，达到1.5万亿美元，但这主要归因于部分欧洲经济体金融通道投资波动等临时性因素，相关地区通常作为跨国资本流动的中转站。报告认为，这一趋势突显重塑全球投资和融资体系、支持包容性和可持续增长的紧迫性。

贸发会议秘书长雷韦卡·格林斯潘在报告中表示，当前地缘政治紧张、贸易碎片化及产业政策竞争加剧，正在扰乱全球投资格局，同时不断上升的金融风险和不确定性亦削弱了投资者的长期信心。

报告显示，发达经济体2024年FDI下降22%，其中欧洲降幅达58%；相较之下，北美地区投资额增长23%，主要由美国带动。发展中经济体整体投资流入保持相对稳定。

从区域来看，非洲FDI同比增长75%，其中一项大型项目在埃及落地为主要推动力；剔除该因素后，非洲整体投资流入仍增长12%，得益于投资便利化政策和监管改革。

亚洲继续保持全球最大FDI接收地位，尽管整体流入下降3%，东南亚地区仍逆势增长10%，达到2250亿美元，创历史第二高水平。拉丁美洲和加勒比地区FDI下降12%，但阿根廷、巴西和墨西哥等主要市场的新项目申报数量显著增加。

报告指出，中东地区受益于海湾国家经济多元化进程，FDI流入持续强劲。结构性脆弱经济体中，最不发达国家和小岛屿发展中国家FDI分别增长9%和14%，而内陆发展中国家则下降10%。总体而言，FDI仍集中流入少数几个国家。

据悉，本年度报告发布正值联合国筹备第四届发展融资国际会议之际，届时各国领导人将就弥合资本流动与发展需求之间的差距展开深入讨论。