国家媒体办公室主席在戛纳会见荷兰王子和戛纳副市长

阿通社戛纳2025年6月19日电 阿联酋国家媒体办公室主席、阿联酋媒体委员会董事会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·巴提·阿勒哈迈德阁下在参加戛纳狮子国际创意节期间，会见了荷兰王子康斯坦丁·克里斯托夫·弗雷德里克·阿什温（世界新闻摄影基金会名誉主席）和戛纳节庆宫主席兼戛纳市副市长让-米歇尔·阿尔诺。国家媒体办公室总干事贾迈勒·穆罕默德·阿尔卡比博出席了会见。

此次会见是为今年12月在阿布扎比举办的BRIDGE 峰会进行的筹备工作，体现了加强国际合作纽带、扩大与全球机构战略伙伴关系范围的重视。

国家媒体办公室主席表示，即将举办的BRIDGE 峰会是一个战略平台，体现了阿联酋在建设有效媒体伙伴关系、交流成功经验、创新促进媒体行业发展的新工作模式方面的愿景，巩固建设性对话和社会责任价值观。他强调致力于发展有助于实现这些目标的战略伙伴关系。

阿勒哈迈德阁下与荷兰王子康斯坦丁·克里斯托夫·弗雷德里克·阿什温讨论了共同合作方面和建设战略伙伴关系的途径，以加强媒体在支持人道主义价值观方面的作用，提升新闻摄影、影像和文化交流领域全球倡议的水平。

阿勒哈迈德阁下邀请康斯坦丁·克里斯托夫·弗雷德里克·阿什温王子参加BRIDGE 峰会活动，介绍了峰会为全球媒体行业主要参与者之间合作和经验交流提供的广阔机会。他指出世界新闻摄影基金会等领先机构参与丰富峰会对话、加强峰会重点议题的重要性，这些议题聚焦媒体未来以及影像在塑造公众意识和促进文化间理解方面的作用。

他还与让·阿尔诺讨论了戛纳电影节与桥梁峰会在电影和戏剧行业人才技能发展方面的合作途径，通过与顶尖全球专家的培训项目和经验交流，有助于建设可持续的创意产业，加强本土制作在国际舞台的存在。

双方回顾了城市通过举办顶级全球活动、发展吸引人才、投资和创新的综合体系，在促进创意经济方面发挥的核心作用。

