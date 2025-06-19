阿联酋外国直接投资创纪录 跃居全球第十大目的地

阿通社迪拜2025年6月19日电 阿联酋在全球外国直接投资流入目的地中排名第十，2024年外国直接投资流入达到创纪录的1676亿迪拉姆（456亿美元），根据联合国贸易和发展会议（贸发会议）2025年世界投资报告。

投资部发布的《2025年阿联酋外国直接投资报告》显示，尽管全球形势不稳定，阿联酋在吸引各战略部门资本方面表现卓越，取得前所未有的成功，巩固了其作为全球领先投资目的地的地位。

阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下表示，在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下领导下，阿联酋在2024年成为全球第十大外国直接投资目的地，证明阿联酋是机遇之地，是企业和有前景创意的理想目的地。

谢赫穆罕默德殿下说："这是对阿联酋经济信心的国际投票。根据联合国贸易和发展会议报告，2024年阿联酋外国直接投资流入达1670亿迪拉姆（450亿美元），比上年增长48%。"

他补充说："阿联酋占地区外国直接投资流入总额的37%。每100美元流入地区的外国投资中，有37美元流向阿联酋。阿联酋在新外国直接投资项目数量方面位居全球第二，仅次于美国。我们的新目标是在未来六年内吸引1.3万亿迪拉姆的外国直接投资流入。"

他表示："我们的现实稳固，未来光明，对目标的专注明确。我们的理念是：发展是稳定的关键，经济是最重要的政策。"

尽管全球绿地外国直接投资项目增长放缓至0.8%，阿联酋实现了2.8%的显著增长，巩固了其作为投资流入主要目的地的地位。2024年宣布的绿地外国直接投资资本总额约为533亿迪拉姆（145亿美元）。

阿联酋在吸引绿地外国直接投资项目方面位居全球第二，仅次于美国，2024年宣布了1369个新项目。

投资部通过促进关键部门投资、为全球资本提供灵活竞争环境、作为全球投资者可信赖伙伴来引领这些努力。该部继续与联邦和地方政府机构、投资促进机构、私营部门公司和国际伙伴密切合作，制定创新政策，提升国家提供的投资价值，为长期经济增长开辟新前景。

年度外国直接投资流入从2015年的316亿迪拉姆（86亿美元）增至2024年的1676亿迪拉姆（456亿美元），累计外国直接投资存量达9949亿迪拉姆（2706亿美元），2015年至2024年期间年复合增长率为10.5%。

投资部长穆罕默德·哈桑·苏韦迪表示："阿联酋外国直接投资流入达到这一前所未有的水平，体现了英明领导层做出的战略选择和巩固阿联酋作为全球投资领先目的地地位的长远愿景。投资部致力于制定符合国家优先事项、满足投资者需求、提供吸引全球资本竞争商业环境的全面监管立法框架。"

他补充说："阿联酋投资体系凭借稳定性、透明度、国家贸易开放和营商便利性成为全球典范。通过2031年国家投资战略，我们继续设定雄心勃勃的目标，巩固阿联酋作为全球外国直接投资领先目的地的地位，为推动可持续增长、倍增投资机会、优先部门多元化以及为寻求在未来市场创新扩张的全球公司开辟新前景提供清晰路径。"

主要经济部门强劲表现促进了阿联酋宣布的绿地外国直接投资项目数量上升轨迹。软件和信息技术服务在项目价值方面排名第一（11.5%），其次是商业服务（9.7%）、可再生能源（9.3%）、煤炭石油天然气（9%）和房地产（7.8%）。能源部门吸引了48亿迪拉姆（13亿美元）绿地外国直接投资，支持了国家到2030年将可再生能源产能增加三倍的目标。

阿联酋支持投资环境的政策和强大战略伙伴关系巩固了阿联酋作为地区外国资本主要目的地的地位，2024年阿联酋占流入地区外国直接投资的约37%。

阿联酋在支持投资政策驱动下继续吸引全球最佳人才，包括允许外国人在大陆完全拥有公司、设定9%的竞争性企业税率、简化许可程序和加强法律保护。

这些政策建立了有利的投资商业环境，强大的法律框架（如迪拜国际仲裁中心等国际仲裁中心）增强了投资者信心并保护其利益。阿联酋在吸引高技能人才方面位居全球第五（根据国际管理发展学院2024年全球人才排名），在吸引人工智能人才方面位居第三（根据斯坦福大学2024年人工智能指数），巩固了其作为吸引专业人士、企业家和创新者主要目的地的地位。

全球伙伴关系是吸引投资的另一主要驱动力，21项全面经济伙伴关系协定和120项双边投资条约明显支持了投资格局。

这一势头建立在国家数字化转型巨额投资基础上，在微软与总部位于阿布扎比的G42公司价值55亿迪拉姆（15亿美元）的合资项目中清楚体现，该项目旨在发展国家人工智能能力并为创新设定新标准。

2031年国家投资战略旨在到2031年将年度外国直接投资流入翻倍，在2025-2031年期间实现1.3万亿迪拉姆累计外国直接投资，使外国直接投资存量达到2.2万亿迪拉姆。

该战略重点关注先进制造业、可再生能源、金融服务、信息技术等优先部门，强调可持续性和创新。该战略框架下的倡议旨在巩固阿联酋在经济多元化和技术进步方面的全球领先地位。

