阿联酋外贸国务部长：外国投资年增48% 彰显开放战略与全球信心

阿通社阿布扎比2025年6月19日电 阿联酋外贸国务部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下表示，联合国贸易和发展会议报告中显示的阿联酋外国直接投资创纪录流入数据，反映了在英明领导层前瞻性愿景指导下，阿联酋经济通过与全球经济版图上有影响力国家建设战略发展伙伴关系，进一步向世界开放所取得的质的飞跃。

他表示，2024年流入阿联酋的外国投资年增长率达到创纪录的48%，达到1670亿迪拉姆，证明了全球主要经济体和投资领域国际重要参与者对阿联酋的信心，将其视为可信赖的投资和贸易伙伴，拥有世界最佳商业环境之一。这也体现在阿联酋单独占据流入整个地区外国投资流入三分之一以上的份额，以及在新外国直接投资项目数量方面，阿联酋保持仅次于世界最大经济体美国的第二位。

他补充说，外国投资流入持续实现质的飞跃，反映了阿联酋继续实施的战略计划的协调性，无论是通过全面经济伙伴关系协定项目在贸易和投资方面进一步向世界开放，还是通过建设基于知识和创新的未来经济部门计划，或吸引和留住世界最有前景公司和最优秀人才大脑的战略，以及继续提升国家商业环境使其更有利于增长和扩张，这有助于年复一年巩固国家作为国际商业中心和全球首选目的地的地位，创意思想与寻求在阿联酋土地上寻找有前景机会的资本在此汇聚。

