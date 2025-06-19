20多国紧急撤侨应对以伊冲突升级

阿通社多国首都2025年6月19日电 随着以色列与伊朗之间战争进入第七天，20多个国家采取紧急措施从以色列和伊朗撤离本国公民，一些国家还临时关闭了驻两国使馆。

澳大利亚政府18日陆路撤离了1200名寻求离开以色列的澳大利亚人，约1500名在伊朗的澳大利亚人已登记寻求协助。48名奥地利人离开以色列，约100名奥地利人要求离开伊朗。

保加利亚政府表示，已将17名外交官及其家属从伊朗撤至阿塞拜疆，将通过陆路和空中将他们送回国，驻德黑兰使馆管理将临时移至巴库。中国外交部发言人19日表示，中国已从伊朗撤离1600多名公民，从以色列撤离数百人。

捷克共和国表示，一架载有66名从以色列撤离人员的飞机降落在首都布拉格附近。法国外长让-诺埃尔·巴罗19日宣布，法国将在下周初组织从伊朗到土耳其或亚美尼亚边境的车队，在以色列的法国人可从20日周五上午开始在约旦边境乘坐巴士。

德国外交部表示，345名德国人在该国提供包机后离开了中东地区。希腊外交部表示，希腊已陆路将16名公民及其家属从伊朗撤至阿塞拜疆，现在正致力于将他们遣返回国。

印度宣布启动从伊朗撤离本国公民的行动。外交部表示，6月17日已将110名印度学生从伊朗北部撤至亚美尼亚。意大利将在6月22日从埃及组织包机，允许本国公民在愿意的情况下离开以色列。

外交消息人士称，约500名意大利人中有29人18日已在政府协助下离开伊朗。日本政府19日表示，将派遣两架自卫队运输机到吉布提，准备从伊朗和以色列撤离日本人。

新西兰临时关闭了驻德黑兰使馆，并陆路将两名工作人员及其家属撤至阿塞拜疆。波兰表示，一批从伊朗撤离的本国公民19日上午返回华沙。

首架从以色列撤离的飞机18日上午降落华沙，预计第二架载有65人的飞机将于19日下午从安曼返回。葡萄牙也临时关闭了驻伊朗使馆，通过阿塞拜疆撤离了4名葡萄牙人。

外交部表示收到130份来自以色列公民的回国申请，正在组织预计19日晚些时候抵达葡萄牙的回国航班。塞尔维亚官员表示，100名塞尔维亚人通过埃及逃离以色列。

塞拉利昂将36名公民撤至亚美尼亚。斯洛伐克表示，首批撤离航班周一抵达布拉迪斯拉发，载有73人、25名游客和5名在特拉维夫工作的外交官家属。

韩国表示，已陆路从伊朗撤离18名公民和2名家属（伊朗人）。美国驻以色列大使迈克·哈卡比表示，美国正通过组织航空和海上航班撤离希望离开以色列的本国公民。

越南外交部要求在以色列和伊朗的公民准备撤离，表示已从伊朗撤离18名越南人。

