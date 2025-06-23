阿布扎比大学跻身QS世界大学排名前400强

阿通社阿布扎比2025年6月23日电 阿布扎比大学在2026年QS世界大学排名中表现突出，较上年度跃升110位，位列全球第391名，成功跻身全球前400所顶尖大学行列。

这一显著进步充分体现了阿布扎比大学致力于提供具有全球竞争力的学术项目和创新研究的坚定承诺，进一步巩固了其在高等教育领域的领先地位。在区域排名中，该校在阿联酋12所高等教育机构中升至第五位，较去年提升两个名次。

此次排名成果得益于QS采用的增强型数据验证技术，旨在提升数据质量并增强机构声誉评估的可靠性。阿布扎比大学在雇主声誉、学术声誉及每名教职员工引用量等多个关键指标上均实现显著改善，充分展现了其在研究影响力、学术领导力及毕业生就业能力方面的持续提升。

阿布扎比大学校长加桑·阿瓦德教授表示，在QS世界大学排名中的持续攀升体现了学校多年来通过明确战略愿景和有针对性学术投资所积累的稳健发展势头。他强调，学校将继续致力于培养下一代领导者，使其能够在阿联酋国家议程及更广泛领域中发挥重要作用。

QS世界大学排名作为全球学术机构的重要评估基准，持续优化评估方法，更全面地反映高等教育在声誉、多样性、可持续性和全球参与度等方面的影响力。阿布扎比大学在这些关键领域的优异表现，彰显了其包容性校园环境、多元化学术社区以及对社会进步的坚定承诺。